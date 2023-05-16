新華社報導，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉16日認為，當前中國大陸價格的低位運行，主要是階段性，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會通縮。但下階段消費者物價指數（CPI）同比漲幅階段性低位運行還會持續。這主要是因為中國經濟運行恢復常態化後，需求恢復慢於供給的恢復，短期內市場需求對價格的拉動有限；同時國際輸入性的影響還會持續，也會對國內價格產生下拉影響；此外，翹尾因素的影響在減弱。

大陸《第一財經》報導，付凌暉在國新辦發布會上表示，近期，大家對於價格走勢非常關心。上個月，在第一季新聞發佈會上他也提到，當前價格低位運行主要是階段性的，當前中國經濟不存在通縮，總的來看，下階段也不會出現通縮。從CPI的情況來看，今年以來，CPI同比漲幅總體上是回落的，4月份同比上漲0.1％，漲幅比上個月回落了0.6個百分點，CPI走低主要是一些階段性因素影響。隨著經濟社會恢復常態化運行，服務需求穩步擴大，旅遊、交通、住宿、餐飲等價格漲幅回升，帶動服務價格漲幅有所擴大。

4月服務價格同比上漲1％，漲幅比上月擴大0.2個百分點，連續兩個月回升。未來隨著服務消費需求帶動增強，價格回升也會推動核心CPI漲幅回歸到合理的水準。