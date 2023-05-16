和碩董事長童子賢日前受訪時表示，非核不是第一要務，非碳才是最重要的，引起經濟部等單位積極澄清。對此，童子賢今日受訪時強調，無論是生活、生產、消費，都要降低碳排，建立台灣能源的黃金比例。

童子賢日前提到，全世界核能裝置的核能機組目前順利運作的有440座，這幾十年來其實沒有再發生嚴重的事故，也就是說人類的科技和商業行為加總起來是有足夠的動能達到安全標準。

經濟部長王美花昨日也回應，童子賢上周才與自己出海看海能風場，對於綠能政策也相當有期待，核能意見僅是代表他個人看法。

針對核電議題，童子賢今日出席電子資訊產業低碳轉型永續峰會，會前受訪時指出，今天主題是產業低碳轉型，降低碳排的能源手段，消費的方法，和工業生產方法都應該重視，不是只談單一能源型態，強調一個黃金組合，靠單一方法沒辦法完全達成台灣低碳轉型，台灣需要能源的黃金比例。

他認為，不只是能源，低碳的話，要以工業、建築、消費的方式，都會影響碳排進程，不管生活、消費、生產，都希望壓低碳排，這就是今天主題。

在與王美花、環團參觀南寮外海風電場後，童子賢指出，當地已經架起來47支風機，很壯觀，歷經很多困難，疫情期間克服困難，才把風機建起來。尖峰容量可以抵過半個核能發電廠，風電、光電、水力發電等，都是台灣要繼續開發的綠色能源。