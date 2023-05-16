打造出日本男子偶像帝國「傑尼斯事務所」的已故創辦人強尼喜多川被爆長年性侵多名練習生，現任社長也是其外甥女藤島茱莉景子公開道歉，而傑尼斯知名團體「嵐」成員櫻井翔擔任主播，播到此則新聞時直接消失主播檯，由另一位主播有働由美子單獨播報，表示：「絕不允許性侵害，會進續跟此報導。」

《news zero》由有働由美子擔任當家主播，周一到周五各有不同主播與她搭配，41歲的櫻井翔從2006年10月開始擔任周一主播，昨晚兩人現身時，由櫻井翔播報廣島G7峰會之專題與體育相關新聞，不過在播報傑尼斯社長謝罪的新聞時，櫻井翔不見人影，則是有働由美子主播說明事件經過與表示新聞台的立場。

新聞結束後，有働由美子嚴肅表示：「關於此事在經過討論之後，決定由我來播報相關新聞。首先關於性侵害，希望最優先考量到關懷受害者。再者，傑尼斯事務所透過娛樂事業讓眾多粉絲做了很多美夢，希望能讓粉絲們繼續毫不猶豫地作夢，所以盼望不僅止於這次的說明，在維護隱私的前提下，盡到讓訊息公開透明化的社會責任。我們《zero》會以絕不允許性被害的態度，確實跟進報導。」

事實上，打造出日本男子偶像帝國「傑尼斯事務所」的已故創辦人強尼喜多川近期負面消息頻傳，不僅被英媒BBC爆出其長期性侵旗下藝人，更有位前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」日前開記者會控訴被他侵犯多次，而傑尼斯代表董事藤島茱莉景子短短1分鐘內4度鞠躬道歉表示：「我是傑尼斯事務所的社長藤島茱莉，我打從心底向各位致歉。」

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