畢業季將至，大陸人力資源和社會保障部、教育部等十部門15日發布《關於進一步推進實施百萬就業見習崗位募集計劃的通知》，決定實施百萬就業見習崗位募集計劃，幫助高校畢業生等青年提升就業能力。

通知明確，聚焦離校兩年內未就業高校畢業生和16至24歲青年，全年將募集不少於100萬個就業見習崗位，確保有見習意願的高校畢業生等青年都能獲得見習機會。

通知提出，提升崗位募集質量，面向不同類型單位，開發一批科研類、技術技能類、管理類、社會服務類等見習崗位，滿足高校畢業生等青年多元見習需求。

通知還提及，做好後續跟蹤幫扶，鼓勵見習單位積極留用見習期滿人員。對見習後未留用人員，根據就業需求針對性提供就業創業支持，對需要提升技能的針對性推薦職業培訓項目，促進盡快實現就業創業。

通知明確對見習單位提供補貼支持，對吸納就業見習的單位，按規定給予就業見習補貼。將對見習期未滿與見習人員簽訂勞動合約的，給予見習單位剩餘期限見習補貼政策延續至2023年底。