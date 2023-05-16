據美國之音引述路透報導，德國外交部和內政部當地時間15日表示，德國安全當局相信，儘管北京今年2月向柏林保證已經停止，但是仍舊在德國領土上從事警察活動。中國駐柏林大使館沒有立即回應有關置評的電郵請求。

路透報導稱，德國內政部一位發言人在例行記者會上說，「安全當局繼續認為，在德國仍有2個所謂的海外警站。」柏林去年11月曾呼籲北京關閉在德國的違背德國主權的警站。

這位發言人澄清說，這些受到質疑的警站不是固定的場所，而是移動性設施，一些中國公民和非中國公民代表北京從事官方職責。

德國外交部的發言人說，「中國方面2月初回應我們說，這些中方所稱的『服務站』已經被關閉了。」這位發言人還補充說，柏林仍在同北京交涉解決這個問題。

近年來，儘管中國繼續是德國最大的貿易夥伴，但是德國對北京越來越感到警惕，正在重新評估與中國的雙邊關係。

此外，路透報導稱，加拿大公共安全部長馬可·門迪西諾5月14日告訴一家加拿大電視台，加拿大可能有更多的「中國警站」在運作。幾個月前，警方表示他們正在調查蒙特利爾的2個社區中心是否被用來恐嚇或騷擾華裔加拿大人。

「我相信加拿大皇家騎警已經採取具體行動來阻止任何外國干涉與這些所謂警站的關係，並且如果新的警站繼續湧現，他們未來將繼續採取果斷行動，」馬可·門迪西諾在接受CTV採訪時說。

今年3月，加拿大警方表示他們正在調查蒙特利爾的這些中心。本月早些時候，加拿大媒體報導稱，儘管門迪西諾部長聲明加拿大的所有秘密站點都已關閉，但這些中心仍在正常運作。中國否認干涉加拿大事務的指控。

上周，加拿大驅逐了中國外交官趙偉。之前一份情報指控他試圖恐嚇一名批評中國對待其維吾爾族穆斯林少數民族的加拿大議員。第二天，加拿大駐上海領事館領事詹妮弗·林恩·拉隆德被中方「對等驅逐」。

加拿大總理特魯多政府一直面臨壓力，要求打擊涉嫌中國干涉的行為，並呼籲對此事進行公開調查。他的政府已經任命了一名特別調查員展開調查。

加拿大媒體多次發表報導，援引匿名情報來源的指控稱，中國政府策畫干預加拿大最近2次的選舉。北京否認了這些指控。特魯多曾表示，中國試圖干預2019年和2021年的投票，但這並沒有改變結果。特魯多上周表示，加拿大「不會被中國的報復嚇倒」。

此前，兩名涉嫌在紐約經營中國「秘密警站」的華裔美國公民，4月17日被控受中國政府指使威脅在美的中國異議人士，被聯邦調查局（FBI）逮捕。一天後，美國國務院副助理國務卿華自強（Rick Waters）說，美國正與國際夥伴進行「廣泛努力」以打擊中國政府主導的影響力行動。

華自強4月18日在美國國會眾議院外交事務委員會舉行的一場聽證會上表示，美國政府瞭解中國在「數十個國家」境內進行跨國執法，美國正透過公共外交與「私人外交管道」與發現相同問題的夥伴國合作。