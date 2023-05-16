疑中方核潛艦通過 美P- 8A罕見飛越台海中線

中美兩軍2021年初時，曾在僅距離香港150公里處緊張對峙，促使美方摧毀自家的浮動聲納，以免落入北京手中。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，中方《艦船電子對抗》4月25日首度披露，就在川粉2021年1月6日發動美國國會暴動前一天，3架美方軍機不尋常地接近中國海岸搜尋潛艦，而其中1架反潛機近到只距香港150公里。

中方軍事科學家團隊首度披露，當時在相關區域進行海軍演習的解放軍派兵火速回應，但相關規模和性質仍是機密。

報導說，兩軍近到美方自毀浮動聲納，以免敏感裝置落入中國手中。由劉東青率領的解放軍95510部隊指出，美方的活動嚴重挑戰了中方國家安全，「戰時這可能對我們執行關鍵任務的潛艦構成不利的威脅」。

此外，報導中說，美軍偵察機在台灣控制的東沙群島附近水域摧毀了部署的感測器。而這起事件之所以危險，在於任何國家支持台灣，北京都可能視為強烈挑釁。

而東沙群島和多國宣稱擁有主權的南海島礁不同，僅有台北和北京聲稱擁有主權。令這事件更敏感的是，美國並未正式承認台灣，美中在東沙群島附近軍事對峙，可能被北京解讀為在蓄意升高區域緊張。

海巡東沙群島實彈演習

就在事件過了3天後，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）8日不尋常地致電1位解放軍將領，並承諾若真的打算發動戰爭，會事先警告中方。

不過，目前並不清楚，米利的電話是否和上述事件有關，但要是在美國政權轉換期間，中美爆發戰爭，或許對2020年未能連任的前總統川普來說，有更重大的含意。

按照美國憲法規定，要是爆發重大衝突，將賦予身為三軍統帥的總統更廣泛的權力，並推遲或中斷政權轉移流程。而米利在美國聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）的聽證會中說，美國有「相關情資」顯示，北京擔心美國會發動攻擊。而這通充滿爭議的電話在於—「防止核武大國爆發戰爭」。

隸屬解放軍電戰單位的劉東青和同僚說，美國近年在南海的軍事活動大增，致力鎖定中方潛艦部隊。其中包括運用先進技術，以偵測並追蹤解放軍潛艦，當這些潛艦深潛時，美方會靠聲納浮標和各式感測器，來找出它們的位置。

這些解放軍科學家說，美方的技術嚴重威脅中國潛艦，讓它們更難神不知，鬼不覺第在相關區域執行任務。此外，劉東青和團隊說，美軍偵察機通常在60米的高度飛行，但由於這相當接近地面，可能構成安全危險。不過，他們指出，這是如美國海軍P-8A反潛巡邏機刻意採取的戰術，以增進並追蹤潛艦的能力。