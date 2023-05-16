中新網16日報導，聯合國安理會美東時間15日舉行烏克蘭人道問題公開會，中國大陸常駐聯合國代表張軍在會上強調四點意見，並指出最根本的一點是要以最大的緊迫感推動政治解決危機。並稱，中國大陸政府歐亞事務特別代表李輝大使已啟程赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。

當天，聯合國負責人道主義事務的副祕書長格裡菲思作通報表示，戰火中的烏克蘭平民無論身處何地都需要且理應得到人道主義救援，有關各方應依照國際法給予救援人員完全的准入，促成「人道主義救濟快速且暢通無阻通行」，國際社會要繼續為人道主義糧食援助行動提供可預測的供應。

張軍發言說，烏克蘭危機仍在延宕之中，人道局勢始終十分嚴峻，危機的外溢影響持續顯現。國際社會要採取積極行動減緩衝突帶來的人道後果，為推動局勢緩和降溫、早日停火止戰作出共同努力。他並強調四點：

第一、 要全力減輕平民遭受的傷害和痛苦。

衝突方應該全力保護平民和民用設施安全。婦女兒童是武裝衝突中最脆弱的群體，要給予特殊照顧。中方歡迎國際社會包括人道機構在中立、公正原則基礎上，擴大對所有受影響民眾的救援，推進對民用基礎設施的修復工作。中方支持黑海糧食外運協議和俄羅斯糧食化肥出口備忘錄得到均衡、全面、有效執行，支持聯合國為此發揮重要作用，消除俄羅斯糧食化肥出口面臨的現實障礙。

第二、要守好核安全紅線。

核武器用不得，核戰爭打不得。烏克蘭境內核電站設施安全和安保問題事關上億人口的安危福祉。中方呼籲保持最大理性克制，避免可能加劇對抗、導致誤判的言行。中方支持國際原子能總署祕書長同俄烏雙方保持溝通，為維護民用核設施的安全安保發揮重要作用。

第三、要重視和管控衝突應對的外溢影響。

世界經濟正面臨新的衰退風險，需要各國協調行動，共同維護全球糧食、能源、金融市場穩定。但是，單邊制裁一輪接著一輪，「長臂管轄」越伸越長，不僅造成嚴重的人道主義後果，也破壞了全球產業鏈供應鏈。美國等有關國家應該認真反思，立行立改，為發展中國家發展經濟和改善民生創造條件，不要一邊搞經濟脅迫，一邊卻炮製指責其他國家搞經濟脅迫的敘事。單邊制裁沒有國際法依據，正在引發越來越多國家的反感和反對。所謂「基於規則的國際秩序」同樣在法理和實踐中存在很大問題，既不能成為美國等有關國家濫施單邊制裁的藉口，也得不到國際社會廣泛支持和認同。

第四、要以最大的緊迫感推動政治解決危機。

各方要為推動對話談判創造條件，而不是火上澆油、激化矛盾，試圖從中漁利。中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊，中方做的一切就是勸和促談。中國政府歐亞事務特別代表李輝大使今天已啟程赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機政治解決作出不懈努力。