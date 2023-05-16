詐騙集團更新說法，將「房屋裝潢」換成了「中古車買賣」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄93歲張姓老翁昨日到郵局要匯款20萬元，表示「買中古車」，行員察覺有異報警，警方獲報到場，經詢問得知張翁近期遭假投資詐騙，並且詐騙集團還事前溫馨提醒張翁，切勿提及投資等字眼，要以「中古車買賣」，來避免行員起疑，所幸遇到細心行員，與警一同阻止張翁匯款，保住了養老金。

據悉，張翁退休多年，退休後喜歡投資股票，近期遭邀請加入投資群組，誤信群組內的「分析師」，並且見分析師報明牌準確度高，誤信跟單就能輕鬆投資獲利，就主動與分析師聯繫。

當張翁表示想把20萬元養老金交給分析師團隊操盤，分析師提供了金融帳戶，並請張翁將錢匯至帳戶內，還傳給張翁溫馨提醒訊息，表示要避免提及「投資」、「買賣股票」等字眼，若行員詢問時，就用「中古車買賣」，避免遭到懷疑。

昨日張翁到三民區民壯路郵局匯款，雖然有溫馨提醒，但張翁的神情還是令細心的行員起疑，並查了一下匯款的帳戶，發現金流有異常，進而報警求助。三民二分局陽明派出所員警到場了解，聽聞張翁的描述後，立即跟講解說明，他遇到的是詐騙集團，並非真的分析師，並藉分享多件相關新聞案例及耐心勸說，張翁才恍然大悟，隨後取消匯款，對員警及行員協助深表感激。