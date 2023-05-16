高雄34歲林姓男子向蘇姓男子借款9萬元，他還不出錢遭蘇男追討，前年用細金屬線圈將蘇男勒斃後棄屍高雄茂林山區，蘇的父親請求法官判死，最高法院駁回檢方上訴，考量林男犯後自首，減輕其刑後，依強盜殺人等罪判刑20年6月，全案定讞。

林男因向蘇姓男子任職的民間放貸公司借款，而與蘇男相識，林向蘇借款9萬元，經多次償還後，林無力繼續償還，2021年12月15日蘇男與林男碰面商討債務問題。

蘇男開車抵達現場，林已預先於該處等候，見蘇到場即騎乘機車隨蘇男到停車處，開啟蘇的小客車後車門，坐上後座中間位置，趁蘇不注意之際，將活結套至蘇的頸部並猛力勒住，致蘇窒息死亡。

林見蘇死亡從蘇的隨身包包拿取10萬元、及小客車中央扶手置物箱拿取7萬8000元現款，他強盜殺人後，唯恐犯行遭人發現，將蘇之屍體搬至小客車後座，駕駛小客車將遺體運送至高雄市茂林區人跡罕至之處，將屍體推落該處道路柵欄外之邊坡遺棄。

蘇的家屬因多日無法與蘇取得聯繫，報請雲林縣警察局北港分局北港派出所協尋，警方查出蘇失蹤前是前往高雄與林男見面，林男自知法網難逃由胞兄陪同向警方自首。

死者父親求法官判處林男死刑，高雄地方法院一審及高雄高分院二審考量林男犯後自首符合減刑要件，依強盜殺人等罪，判處有期徒刑20年6月，褫奪公權10年，檢察官提上訴，遭最高法院駁回確定。