舊金山市場街知名連鎖藥妝店華爾格林（Walgreens）4月27日發生一起槍案，24歲青年布朗（Banko Brown）從店內拿走一袋物品準備離開時，撞上店門口的保全人員安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony），兩人發生爭執，安東尼向布朗開槍，擊中他的胸部，布朗經搶救仍不治身亡。

檢方訊問安東尼後，1日將他釋回。舊金山地區檢察官詹金斯（Brooke Jenkins）指出，證據表明，安東尼認為他當時身處致命險境，採取自我防衛，檢方無理由對他提出控訴。此事引發社區民眾憤怒並掀起輿論爭議。

一週後，詹金斯改口說，已請舊金山警方蒐集更多證據，不排除起訴安東尼，一旦作出決定後會對外公布調查結果。

檢方今天公布監視錄影畫面和報告，仍表明不起訴，詹金斯於聲明中指出，檢方沒有足夠證據證明安東尼的行為達到謀殺或過失殺人的程度。相反地，證據顯示安東尼是發自內心地感到害怕，才會採取自衛行動。

安東尼向檢方表示，布朗在雙方爭執時，威脅要拿刀刺他。

根據檢方公布的監視畫面，案發當時，身穿白色T恤和灰色運動褲的布朗，拿著一個袋子往門口走，遭站在門口的安東尼攔下，兩人隨後發生扭打。安東尼將布朗壓制在地上並對他揮拳，成功制伏布朗後讓他離去。

布朗拿起袋子往門口走時轉過身，像是對安東尼說話，隨後張開雙臂、身體些微向前移動，後來安東尼對他開槍，布朗倒在店門外的人行道上。

舊金山檢方同時釋出路人急救布朗的畫面，布朗最終宣告不治。

布朗之死在舊金山引發極大爭議，由於事發前不久，舊金山市中心的知名連鎖超市全食超市（Whole Foods Market）才以頻繁遭竊為由關閉分店。保全在面對偷竊時到底該採取何種措施來應對，掀起一波論戰。

此外，布朗的身分受到外界關注。舊金山紀事報報導，布朗是跨性別男性，是社福團體「青年婦女自由計畫」（Young Women’s Freedom Project）的實習生，協助青年應付司法相關問題，也是無家可歸的遊民。

警方在布朗的袋子裡面發現藥妝店商品和個人物品，並未發現任何武器。

舊金山市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）告訴舊金山紀事報，據他所知，布朗從店內帶走的是價值14美元（約新台幣430元）的糖果。佩斯金曾呼籲檢方重新考慮是否起訴安東尼，並提出禁止警衛使用槍枝的法案。

舊金山市長布里德（London Breed）沉默一段時間後，12日首度針對這起事件發言，表示能夠理解社區民眾此時正承受巨大痛苦，但相信詹金斯致力伸張正義，「我們需要的是真相」。

如今檢方公布調查後的結果仍決定不起訴安東尼，勢必將掀起政治角力。

佩斯金審視影帶後表示拒絕詹金斯的說法，將於市議會尋求州和聯邦的司法協助。他認為，「偷一袋糖果，不足以被宣判死刑」。