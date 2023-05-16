高雄一對陳姓夫妻感情不睦，先生指控妻子與多人外遇還同居，怒告求償200萬元。妻子則反控先生在外買春，提告求償60萬元。一審判陳男和陳妻須賠償對方30萬元、15萬元，上訴至高雄高分院，法官認為原審判決並無不妥，駁回上訴。

陳男和太太結婚10多年，育有2名小孩，2016年陳男懷疑太太出軌，還刻意帶著孩子回娘家住，2021年透過跟監偷拍，抓到妻子和不明男子同遊花東還住宿，提告求償200萬元。

陳妻否認外遇，強調她是因工作與客戶有商業上的互動，從未有踰矩行為，也沒有跟其他男性同居、出遊同宿。陳男跟蹤偷拍她，已侵害她的隱私，偷拍的影像沒有證據能力。陳妻當庭爆料，陳男曾與年輕女子性交易，她也要提告，求償60萬元。

一審橋頭地院審酌兩造提出的證據，認定陳妻和不明男子確實有牽手等親暱舉動，但並未同宿發生性關係，且該名男子應不知道陳妻有家室，最後判陳妻要賠償陳男15萬元，不明男子免賠。

陳男則堅稱沒有嫖妓，不過法官發現陳男友人曾在2021年2月24日傳送暱稱為「樂樂」的女子網頁截圖，截圖中樂樂身穿情趣服裝，還標出身高、體重、罩杯、服務時間、地點，基本服務項目包含殘廢澡、按摩、小親親、水中簫，就連收費方案也有明確標註。

陳男友人還問他「之前找多少」，他回答「22」、「現在有嗎」、「可衝嗎？哈哈」，友人追問「你要幾分」，他再答「50」、「才夠」。法官認為，從雙方的對話可知，陳男確實曾透過友人協助嫖妓，判他應賠償陳妻30萬元。

陳姓夫妻2人不服上訴，高雄高分院合議庭認為，原審判決並無不妥，駁回兩方上訴。