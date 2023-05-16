韓國知名實況主「企鵝妹」挑戰徒步環台，引起粉絲們關注。一名網友分享，觀察企鵝妹步行的路線，發現她最初每天會走20公里左右，如今甚至升級為30公里，讓原PO忍不住讚嘆企鵝妹的好體力，引起網友們討論，不少人驚呼，這身體素質已經屌打一票台男了，這個體力超猛。

一名網友昨在PTT上分享，南韓直播主「企鵝妹」來台灣環島，剛開始步行的時候，每天都只有走20公里左右，但最近幾天卻幾乎都會破30公里，而且已經連續走了超過半個月，這是不是有點違反人體工學了，企鵝妹的體力到底有多扯？難怪北韓不敢打南韓，因為南韓連女生體力都好成這樣，真的誇張。

貼文引起網友討論，不少人驚呼，這個體力是真的很扯。「這是當行軍在走」、「有夠扯，有練過的男性10公里山路就吃力了」、「身體素質屌打多數男生」、「這真的很強，某次走超過20K就腳底酸爆想回家了」、「直接虐爆台男」、「真的很強！我一天20公里是極限」、「這體力有夠猛」、「真的，比台男都強，台灣人弱爆」。

另有網友翻出企鵝妹的腿照說，感覺腿充滿著力量，是有健康美的腿。「腿這樣有肌肉才健康又好看」、「這可能是鬼滅之刃裡面戀柱的腿」、「已經是春麗腿了，其實！」