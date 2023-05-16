台灣民意基金會今公布2024總統選舉最新民調，若為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲競爭，3成6支持賴，2成8支持侯，2成5挺柯， 賴領先侯8.2個百分點，侯領先柯2.5個百分點；但在台南市，侯只落後賴1.3個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上個月相比，賴清德支持度上揚2.4個百分點，侯友宜下滑2.1個百分點， 柯文哲上揚2.5個百分點，賴原本領先侯3.7個百分點，如今擴大到8.2個百分點，侯上個月原本領先柯7.1個百分點，如今萎縮到2.5個百分點，顯示賴與柯提升2個百分點以上，侯下滑 2.1 個百分點；游認為，因國民黨總統候選人提名仍處於混沌未明狀態，相對民進黨和民眾黨來說，內部凝聚力明顯偏低，甚至還有2成1轉挺柯。

民調顯示，20-34 歲是柯文哲的天下，20-24 歲有4成9支持柯，2成3挺賴清德，1成9挺侯友宜；25-34 歲，3成6支持柯，2成9挺賴、2成1挺侯；35-44 歲，3成4挺柯，3成4挺賴，2成6支持侯；45-54 歲，3成3挺侯，3成挺賴，2成8挺柯；55-64 歲，3成5挺侯，3成4挺賴，1成8挺柯；65歲及以上，5成3挺賴，2成7挺侯，5.4％支持柯。

大學及以上教育程度者，以柯文哲3成4支持度最高；賴清德是河洛人及客家人的第一選擇，支持度分別是4成1及3成5；而侯友宜是外省人最愛，有4成7挺。

從職業背景看，不同職業／行業選民對候選人偏好不一樣，顯示3位候選人的社會支持基礎並不一樣。賴在勞工、農民、家庭主婦和退休人員方面有大幅領先；柯在軍公教人員和學生方面有大幅領先；侯在無業／待業者方面明顯領先賴柯。從政黨支持傾向看，中性選民2成3挺賴清德，2成1挺柯文哲，2成挺侯友宜。

從地緣政治角度看，六都 16 縣市中，賴清德除了在台中市大幅落後柯文哲10個百分點，在台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市及其他 16 縣市都處於領先地位。侯在新北市落後賴清德 9 個百分點，但在台南市只落後賴清德 1.3 個百分點。

游盈隆分析，賴清德支持度有明顯起伏，目前與侯友宜的距離已拉開到 8.2 個百分點，是一個相當理想舒適的差距；17 日如無意外，侯友宜會正式獲得國民黨徵召參選總統， 民意支持度可望向上拉抬至少3個百分點。

他說，柯文哲支持度提升 2.5 個百分 點，主要是因為民眾黨內聚力提升，且趁國民黨總統提名未定之時，混亂之際，吸納部分國民黨支持者所致。未來在選舉競爭過程中，柯 文哲就算長期位居第三，他的選戰動向仍是影響 2024 總統選局的重要變數。