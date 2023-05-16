南韓演員劉亞仁因涉嫌施打異丙酚（俗稱牛奶針）之後更一連驗出5種毒品，接受警方調查並限制出境，不過原定11日接受警方2次調查的他，當時竟已「採訪記者太多了」為由未出席，使警方對他下最後通牒不配合調查就直接逮捕，今（16）日他終於如期現身警局。

根據韓媒《SBS NEWS》報導，劉亞仁今（16）日現身警局接受傳喚，影片中可見他穿著黑西裝快速走進警察局，面對韓媒提問他僅回一句「我會誠實接受調查」，便火速進入警局接受調查。

由於劉亞仁曾透過律師強烈要求必須以非公開方式進行，上次更以「採訪記者太多」為由拒絕出席傳喚調查，13日又再以同樣理由拒絕出席，讓警方下最後通牒「希望可以在最快時間內調整好出席調查的日期，如果還是不行（拒絕）的話，會考慮申請逮捕令」而他這個行為同時也引來南韓民眾砲轟。

事實上，在染毒事件爆出後，劉亞仁接連被驗出異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦（zolpidem）等5種毒品，而此次將針對劉亞仁使用的毒品種類、數量，以及是否有同夥進行調查。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！