智慧型手機市況低迷，且第2季為美系客戶新舊機種空窗期，大立光及玉晶光4月合併營收同步月減年減，其中大立光4月合併營收下滑至28.7億元，月減13.25%，年減8.33%，累計1到4月合併營收為120.06億元，年減9.48%；玉晶光4月合併營收下滑至7.73億元，月減26.52%，年減15.11%，累計前4月合併營收為41億37萬3000元，較去年同期減少4.52%。

大立光預期，5月拉貨動能比4月差。

玉晶光第1季合併營收為33.27億元，年減1.58%，營業毛利為10.4億元，年減0.93%，合併毛利率為31.24%，年增0.21個百分點，營業淨利為2.36億元，年減31.33%，營業淨利率為7.12%，年減3.09個百分點，稅後盈餘為2.37億元，年減27.26%，為110年第2季以來單季新低，每股盈餘為2.11元；玉晶光表示，第2季為傳統淡季，謹慎看待第2季營運。

美系外資認為，隨著智慧型手機OEM可能在今年第2季到第3季完成庫存去化，出貨量可望逐漸正常，看好大立光、玉晶光可望從潛望式鏡頭趨勢及蘋果MR產品發布受益，其中大立光在高階鏡頭技術領先可望協助公司在新市場中取得較高的市占率，將大立光及玉晶光評等調升為「建議買進」。