大型科網股普遍上揚，京東暴漲4.2%，騰訊大漲2%，美團漲1.9%，阿里巴巴漲1.6%，小米也漲0.7%。金融族群走高，友邦保險漲1.6%，匯豐控股漲1.1%，香港交易所漲1.4%，中國平安保險漲0.7%，招商銀行漲0.6%，建設銀行漲0.5%，工商銀行也漲0.4%。

中國大陸最新經濟數據方面，4月社會消費品零售額年增18.4%，低於預期21%，前值10.6%。4月規模以上工業增加值年增5.6%，低於預期10.9%，前值3.9%。4月發電量6584億度，年增6.1%，增幅較3月多1%。

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