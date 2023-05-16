在科網股攜手金融股上漲之下，恆生指數16日重新回到兩萬點重要關卡以上，雖然恆指一度上漲力道熄火，並只有漲到20,025.48點，但兩萬點支撐強勁，目前又反彈至20,081.01點，漲109.88點或0.55%。國企為6,829.6點，漲49.52點或0.73%。