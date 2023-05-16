大型科網股普遍上揚，京東暴漲4.2%，騰訊大漲2%，美團漲1.9%，阿里巴巴漲1.6%，小米也漲0.7%。金融族群走高，友邦保險漲1.6%，匯豐控股漲1.1%，香港交易所漲1.4%，中國平安保險漲0.7%，招商銀行漲0.6%，建設銀行漲0.5%，工商銀行也漲0.4%。
中國大陸最新經濟數據方面，4月社會消費品零售額年增18.4%，低於預期21%，前值10.6%。4月規模以上工業增加值年增5.6%，低於預期10.9%，前值3.9%。4月發電量6584億度，年增6.1%，增幅較3月多1%。
在科網股攜手金融股上漲之下，恆生指數16日重新回到兩萬點重要關卡以上，雖然恆指一度上漲力道熄火，並只有漲到20,025.48點，但兩萬點支撐強勁，目前又反彈至20,081.01點，漲109.88點或0.55%。國企為6,829.6點，漲49.52點或0.73%。
大型科網股普遍上揚，京東暴漲4.2%，騰訊大漲2%，美團漲1.9%，阿里巴巴漲1.6%，小米也漲0.7%。金融族群走高，友邦保險漲1.6%，匯豐控股漲1.1%，香港交易所漲1.4%，中國平安保險漲0.7%，招商銀行漲0.6%，建設銀行漲0.5%，工商銀行也漲0.4%。
中國大陸最新經濟數據方面，4月社會消費品零售額年增18.4%，低於預期21%，前值10.6%。4月規模以上工業增加值年增5.6%，低於預期10.9%，前值3.9%。4月發電量6584億度，年增6.1%，增幅較3月多1%。
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