NAND Flash報價下跌，使得群聯第一季營收100.78億元，季減少18.00%。從各產品營收比重來看，遊戲模組和工業用的佔比提升，Controller佔營收佔比31%，消費性產品佔營收佔比22%、嵌入式模組佔比12%、遊戲機模組佔比12%、工控模組佔佔比16%、其他佔比7%。受惠產品組合的改變，群聯第一季毛利率較增加3.72個百分點至31.78%。營業外損失來自認列採權益法之投資損失，影響EPS約2.79元，群聯首季稅後EPS為1.23元。

現階段對群聯來說， 儘管tier one客戶庫存水準下降， 但還是沒有大訂單，截至至第一季底，群聯庫存210.82億元，季增加3.39%，庫存週轉天數為277天，較去年第四季的170天增加107天，主要是因為群聯有趁低價持續向記憶體供應商進貨，且營收下滑。

以往產產業界多把群聯定位成在消費電子的公司，但目前群聯有70%來自於非消費型電子相關，遊戲和工控等產品貢獻持續成長中，降低NAND Flash價格對群聯的影響滅少。群聯Enterprise SSD包括Enterprise servers、Enterprise storage、Data Center/Hyperscale servers以及Mission critical等。群聯積極提高企業用SSD營收比重。企業用的客戶需要高度客製化，不同的應用有不同的需求，毛利率也是因不同產品而不同，大都是先收NRE(委託設計)後，成品完成後再收模組價格。群聯之前車規相關是出controller IC為主，後段封測和認證是美光負責。群聯在2年前公司成立車規team，希望出到模組端eMMC或MCP，現居段開始送樣中，將於2024~2025年貢獻營收。

法人表示，第二季NAND Flash報價持續下跌，還是不利群聯的營收，間接影響毛利表現。業外部份，宏芯宇持續虧損機率大，但群聯認為虧損將會降低，預估群聯第二季每股獲利落在約1.45元。