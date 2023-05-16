勞動部今天公布本周無薪假（減班休息）情況，本期共淨增加42家、389人，且集中在製造業，其中還有某金屬機殼廠實施減少薪資的周休三日，但勞動部官員觀察，製造業減班休息增幅已趨緩，也有部分工廠因訂單回流，提前結束減班休息。

據統計，本周無薪假人數達2055家、1萬4946人，相較上周的2013家、1萬4557人再增加，實施集中在製造業、支援服務業（旅行社）與批發及零售業，人數分別達6931人、5225人及1152人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本周增加集中在製造業，其中有某金屬機殼廠因訂單等因素實施減班休息，每周實施1天，但與此同時也有工具機業者原本要實施至下月，但因訂單回流已提前停止實施，隨著訂單慢慢回流，製造業增幅已趨緩，且製造業多數為每周多實施1天或隔周多實施1天。

至於邊境已解封逾半年，但支援服務業仍有5000餘人實施無薪假、且每周多休約4天，黃維琛說，多數旅行社主力為團體旅客，而目前雖然自由行市場恢復、但團客仍與疫情前有差距，相信隨著暑假旺季到來、支援服務業人數可望至6月時好轉。