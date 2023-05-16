網路交友興起，一方面能認識更多不同的人，但也見識到什麼叫太超過，一名醫師近日與女網友約吃飯，對方卻說沒帶錢不願意付自己那一份，還說「你是醫生欸就幫我付一下」，最後醫師一招反制，堅決不幫忙付叫店員報警處理，女方馬上乖乖付錢。

原PO在Dcard表示，他是一名住院醫師，最近與一名女網友聊了兩天，對方主動約見面吃飯，他答應了，但見面後覺得女方不是他的菜，吃完飯後，原PO表示要各付各的，告訴女方的套餐費用是297元，沒想到她卻說沒帶錢，嬌喊「我每次出門跟男生吃飯都是男生付，上周跟3個男的約吃飯也是他們付錢，你就幫我付一下嘛，你是醫生欸」，讓原PO忍不住回「你就是習慣性不付錢，一直找人約吃飯蹭飯嗎？」對方反駁「哪有蹭飯這麼難聽，就認識彼此啊，看有沒有機會相處，男生要付錢才表示有誠意吧？」

最後，原PO跟女方表明兩人沒機會，要她自己付錢，但女生仍一直盧真的沒錢，能不能先幫她付，原PO沒理她，轉頭跟店員說，「我沒有要幫她付，我跟她第一次見面而已，沒有很熟，如果她不付錢你們就報警吧」，女方這才掏出手機用行動支付付錢，付完轉頭就走，之後馬上傳訊罵「不想請為什麼不早說」、「看你是醫師還以為很有錢，結果連請客都付不出來」、「勸你沒錢不要約女生啦」。

而網友看完文章後，都佩服原PO這招實在太痛快，紛紛留言「蹭飯都不覺得不好意思欸」、「就是讓這種愛叫別人付錢的人吃鱉」、「讚！男生要懂得保護自己」、「這個吃相也太難看了吧，理所當然覺得對方應該要幫自己買單」。