好市多針對「科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎污染事件」於今年5月11日公告慰問措施後，因內容尚有疑義，行政院消費者保護處邀請主管機關、地方政府消保官及好市多股份有限公司（下稱好市多公司）共同研商，初步同意檢測費用及掛號費低於500元者，仍維持該公告給付500元；如檢測費用加掛號費超過500元者，檢具單據實支實付補助費用，A肝確診者，好市多公司將負擔一切法律上責任。

據統計，截至今天為止，消保處共收到51件好市多消費者申訴，已達團體訴訟門檻。

行政院消保處於昨天召開會議邀請多個單位共同研商，好市多公司針對會議建議下列事項，基於保護消費者權益立場初步同意，符合規定的消費者檢測費用及掛號費低於500元，仍維持該公告給付500元；如檢測費用加掛號費超過500元者，檢具單據實支實付補助費用，同住家人如有食用受影響產品，其檢測費用（含掛號費）由該公司依個案情形從優從速處理， A肝確診者，好市多公司將負擔一切法律上責任（包括但不限於相關醫療費用）。

行政院消保處提醒消費者，如與好市多公司間消費爭議仍無法獲得妥適處理，可依消保法第43條以下規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，另如欲提起團體訴訟消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行，保障自身權益。