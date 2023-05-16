糖尿病堪稱新國病，越來越多人關心血糖數值變化，醫師表示，不只是高血糖會傷身，低血糖對健康的危害更嚴重、堪稱隱形殺手。因為低血糖常是無預警發生，需立即救治，否則可能致命、產生永久性腦損傷及後遺症。醫師表示，夜間低血糖症狀為頭暈、噁心、冒冷汗、心悸、難以入睡、起床後全身疲累。

內科醫師傅裕翔在其臉書表示，許多糖尿病患者在診間常詢問，自身的血糖數值是否過高、是否控制良好，但事實上，不只是高血糖會出問題，低血糖的影響更為嚴重。

他說明，目前大多數患者使用血糖機來監測血糖，近年來連續性血糖監測的發展越來越成熟，可觀察患者24小時的血糖變化，也因此發現了夜間低血糖的問題。

他表示，依美國老年病學會期刊的臨床試驗，2/3的年長糖友出現至少一次夜間低血糖（<54mg/dl），比白天多出3成的發生率。受測對象為75歲以上、使用胰島素治療的二型糖尿病長者。這顯示，用胰島素控制血糖的長者發生夜間低血糖的比例非常高。

傅裕翔表示，一般來說，在睡覺時發生夜間低血糖的可能症狀包括頭暈、噁心、冒冷汗、心悸、難以入睡，或是起床後全身疲累。因此，若家人出現上述症狀，要多注意長者夜間睡眠狀況、增加測血糖次數並記錄下來、主動告知醫師討論對策，評估是否需調整胰島素劑量，或放置血糖監測儀器。