楊冪和劉愷威離婚5年，最近男方認了有新歡，與小他8歲女星李曉峰熱戀中，楊冪無緣的前公公劉丹當時被問此事，回答兒子「終於懂得看人了」，疑指楊冪人品不佳，不久楊冪也剛好曬出剪頭髮的「斷髮」照片，給人無限聯想。近日過母親節，劉丹被問到楊冪是否有回來看女兒？劉丹封口尷尬不回應。

楊冪身價高達50億人民幣（約台幣215億元），先前上節目談愛情觀坦言來自金錢，如果對方是看上她財產才靠近她，她笑說自己可能反而會很高興，「因為我有錢！」，暗示自己是大女人主義。而劉愷威近來大方公開和新女友李曉峰交往，今年春節劉丹透露李曉峰人長得漂亮又有禮貌，先前過農曆新年，特別打視訊電話跟他們拜年，讚她個性直率、說話得體客氣、絲毫不做作。

劉愷威和李曉峰熱戀中。（圖／達志影像；翻攝自李曉峰cherry微博）

劉丹當時還加了一句，兒子年紀不小，終於「懂得看人了」，引來楊冪粉絲憤怒認為暗指楊冪沒達到劉丹一家的標準，但劉丹沒回應。近日過母親節，劉丹出席活動，表示太太生日今年剛好就在前兩天，全家人便一起過節兼慶生，提到孫女小糯米，劉丹更是開心。

話鋒一轉，記者問小糯米是否會想念楊冪？是否有用視訊電話維持感情？劉丹則收起笑容低調說：「關於我家裡的事，我就不想在這裡說了」，引來網友回應：「不搶著當發言人了，這次不錯」、「五年了，劉丹終於不說了，感動，繼續保持」、「希望是真的以後都別談，每月拿楊冪炒作一次真的會謝」、「人家說也不對，不說也不對，也挺難的」。