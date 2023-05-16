台灣民意基金會今公布 2024 總統大選，如果是民進黨人選賴清德、郭民黨郭台銘、民眾黨柯文哲三人競爭，最新民調顯示，賴清德領先郭台銘 15 個百分點，柯文哲領先郭台銘 0.1 個百分點。 與國民黨派出侯友宜相比，落後差距拉更大。

民調顯示，39.4％支持賴清德，24.4％郭台銘，24.5％柯文 哲，6.4％尚未能決定，5.4％沒意見、不知道、拒答。 二十歲以上台灣人中，三成九支持賴清德，二成五支持柯文哲，二成四支持郭台銘。 賴清德領先郭台銘 15 個百分點，柯文哲領先郭台銘 0.1 個百分點。

游盈隆表示，在賴、侯、柯三人比較時，35.8％支持賴清德，27.6％侯友宜，25.1％柯文 哲，6.4％尚未能決定，5％沒意見、不知道、拒答 。 賴領先侯 8.2 個百分點，侯領先柯 2.5 個百分點；但在台南市侯只落後賴 1.3 個百分點。

他說，可以輕易發現，在兩種不同的競爭組合中，侯友宜與郭台銘有不同的表現。在賴、侯、柯三人競爭時，賴清德領先侯友宜 8.2 個百分點，然而，在賴、 郭、柯三人競爭時，賴清德領先郭台銘 15 個百分點。換句話說，目前侯友宜與郭台銘在面對相同對手時，雙方支持度相差 6.8 個百分點，侯友宜勝出將不意外。