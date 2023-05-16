全國運動會將於10月21日在台南舉行，面對全運會進入倒數5個月，台南市積極整備各項競賽場館，台南市長黃偉哲今天視察台南市桌球館整修情形時提到，視察除了解工程進度也要從中抓出還能改進的地方，精益求精，「能做到100分就不要只做90分」，確保所有場館都能提供選手、觀眾最好的比賽與觀賽場所。

備戰全運會，台南市政府市府向中央爭取14處競賽場館整修經費1.7億元，其中桌球館已有30多年歷史，館舍老舊且空調、照明設備不足，向來屢遭詬病，此次是首度大型修繕，斥資約1700萬元整修，約一半經費用於空調、照明與消防設備，期能提供選手更優質的場地。

台南市桌球委會會主委劉宗澧說，該場地不只作為全運會的桌球賽事場館，平常也是台南桌球選手訓練場地，每年也會舉辦全國青少年桌球國手選拔賽，期待場館修繕後，能配合政府推廣帶動運動風氣，尤其，台南昔為「桌球王國」，近年風光不再，盼能重現昔日榮景。