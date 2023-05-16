雲林縣長張麗善今（16日）召集一級主管舉行道安會報聽取各單位降低車禍事故辦法，縣警察局表示，近一個月發生交通事故的車輛以機車最多，高齡者占近一半，將針對未戴安全帽者、酒駕違規加強取締。

張麗善召集警察局、工務處、教育處、新聞處、計畫處、社會處等主管會議，各局處針對用路人、行人安全提出精進作為。

警察局長林故廷指出，根據大數據分析縣內近30天的交通事故原因、地點、車種，其中機車事故比例多達61％，交叉路口的事故占54％，肇事者有一半是高齡者占48％，原因大多是未注意車前狀況。

張麗善表示，很多農民騎車巡田忘記戴安全帽，警察局應結合農會宣導未戴安全帽將加強取締，以降低死亡車禍事故。林故廷表示將以降低A1事故5％為目標，重點防治目標對象為未戴安全帽者、行人、高齡者，加強取締酒駕。

工務處處長汪令堯指出，縣內無交通號誌路口多，3年來該處已針對不同路口型態和車流改善154處，包括畫設網狀線、讓路標誌標線、幹道支道區分、設置反射鏡，以及無號誌路口來車偵測預警系統5處。

汪令堯表示，今年將再增設及改善人行道10.89公里、加大21處路口行人的停等空間、整合605處路肩並停車空間、增設139處行人庇護島，也會持續檢視與調整現有車道寬度及左右轉分流措施，提升各年齡層用路安全。

教育處報告，感謝警察局派員在全縣43校校園周邊危險路口及路段，指揮上放學時段的交通，該處向營建署申請在18所學校周邊設通學步道，但目前只有2校通過核定。

為確保騎單車上學學生安全，教育處購置5800套自行車前後車燈、反光貼紙，強制學生必須配戴合格安全帽才能夠騎車上下學，該處每月進行8次交通車攔查。

新聞處表示，將舉辦48場次高齡者交通安全宣導，估計1200名長者參加。

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