農運後歷時35年，立法院院會今三讀通過《農業部組織法》，農委會將升格為農業部，掌理農業相關政策與法規的規畫、研擬、管理及監督共10大事項，下設農糧署等8個三級行政機關，以及農業試驗所等7個三級試驗研究機構。

1988年5月20日台灣發生大規模農民抗爭行動，史稱「520農民運動」，農民團體於該次農運提出7項訴求，其中「成立農業部」即屬訴求之一。

時隔35年，在520前夕，立法院今早三讀通過《農業部組織法》。明定農業部掌理10大事項，分別為農業、農業資源永續利用、農民輔導、農業科技、畜牧業、動物保護、國際、兩岸農業貿易合作、農業資訊管理、資通訊應用發展等政策，以及上述法規規畫、研擬、管理及監督，與所屬機構相關業務督導、協調、推動。

農業部下設8個三級機關，包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署及農業科技園區管理中心。

另設7個三級試驗研究機構，分別為農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所。

農業部置部長1人，為特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。