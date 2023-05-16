國民黨預計於明日公布總統徵召人選，究竟是由誰出線，各界都高度關注。對此，高雄市長陳其邁今受訪時則表示「霧煞煞，看攏嘸！」，他說看不懂國民黨初選，需要花時間理解。

國民黨預計於明日公布徵召提名2024年總統參選人，最後人選會是誰備受各界關注。高雄市長陳其邁16日出席活動時被問及，他一開頭就說：「霧煞煞，看攏嘸（台語：看不懂），等我看懂再評論」，他還補充：「國民黨的初選實在是看不懂」

陳其邁最後更是抓了抓頭地說：「我要花一點時間理解，真的看攏嘸！」