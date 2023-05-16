國內詐騙泛濫，甚至發生詐團囚禁凌虐致死案，立法院16日三讀通過《刑法》修正案，對於詐團囚禁凌虐、以深偽手法詐騙者最重可判刑7年，致人於死最重可判無期徒刑。法務部16日強調，修法將使打擊詐欺之法制面更臻完備，將有效遏止詐欺集團犯罪。

法務部強調，詐騙犯罪氾濫猖獗，為國人所不容，近來更從單純財產犯罪，質變為暴力性犯罪，且朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展。詐團為取得人頭帳戶，甚至囚禁、凌虐提供帳戶者，引發國人譁然及社會震驚。

另詐團會以製作深偽影像及聲音方式行詐，亦有加重處罰必要，法務部對此極為重視，除強化跨部會、跨機關、跨領域之橫向聯繫、積極統合查緝詐欺外，法規範面更需與時俱進，以因應詐欺犯罪型態之改變。因此法務部積極推動刑法修正，以「擴大處罰」、「加重罪責」為核心，周延保護民眾之人身、自由及財產法益。

法務部表示，這次《刑法》修正重點，是增訂加重剝奪行動自由罪，包括三人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，提高刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

另修法增訂加重結果犯規定，因而造成被害人死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責。致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

此外，增訂加重詐欺類型，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科（新台幣）100萬元以下罰金。

法務部強調，本次修法將能強化打擊詐欺犯罪之力道，有效抑制詐騙集團之囂張橫行。法務部將落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」各項策進作為，全面查辦相關案件，嚴懲速辦、從重求刑，以展現打擊詐欺犯罪決心，並守護國人安全。

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