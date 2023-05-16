好市多不定期推出特價商品，一名網友表示，科克蘭鮮乳15、16日兩天推出特價，一組兩瓶折價30元，售價是239元，今天是活動最後一天，網友眼睛為之一亮直呼「難得鮮乳會特價」，也有人抱怨才剛買，當中有眼尖的會員發現鮮乳的效期只到6月初。

原PO昨（15）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，科克蘭全脂鮮乳15、16日特價，今日是活動最後天，一組兩瓶原價269元，現在買可折價30元，售價是239元，售完為止。

圖文曝光，網友驚呼，「天啊！難得鮮乳會特價」、「已經很久沒買了」、「今天也想去好市多」、「今天就去買鮮乳」、「鮮奶也要慢慢降價了嗎？」。但也有人哀號「哭啊！前天才買就特價」、「5月12日才剛買，可以退差價嗎？」、「今天看單子才發現有特價」。

但有不少已到賣場的網友發現，特價的鮮乳效期較短，只到6月初，「今天有看到，台南店效期到6月7日」、「桃園效期到6月8日」、「今天去看保存期限到6月初」。因此有人猜測，「這波特價感覺是為了出清效期較短的鮮乳，若不把前排的鮮奶促銷賣掉，屆時效期不到兩周會更難賣。」