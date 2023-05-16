大陸民航局航空安全辦公室副主任李勇在16日的5月例行新聞發佈會上表示，4月航空運輸市場繼續穩健恢復，國內航線旅客運輸規模超過疫情前水準，較2019年同期增長3.4％。

具體來看，4月全行業完成運輸航空飛行100.0萬小時、較上月成長6.6％，年增率281.5％；累計飛行40.7萬架次、月增6.3％、年增300.6％。另外通用航空飛行12.3萬小時，月降3.9％、年增8.1％，未發生運輸航空事故，安全運行態勢總體平穩。

生產運行方面：4月航空運輸市場也繼續穩健恢復，全行業完成運輸總周轉量93.1億噸公里，月增增長7.3％、年增214.5％，恢復至2019年同期的88.6％；民航旅客運輸規模繼續回升，完成旅客運輸量5027.5萬人次，月增10％、年增537.9％，恢復至2019年同期的94.6％。

其中，大陸國內航線旅客運輸規模超疫情前水準，較2019年同期增長3.4％；民航貨郵運輸規模保持基本穩定，完成貨郵運輸量54.5萬噸，月降1.4％，年增29.5％，恢復至2019年同期的90.6％。

根據中新網報導，4月民航航班效益指標普遍提升。全行業飛機日利用率為8.2小時，月增提升0.7小時，年增率提升6小時。

在運行保障方面，4月共保障各類飛行46萬班，日均1萬5338班，日均較上月增長9.5％，日均年增率238.9％，整體4月全大陸航班正常率為90.1％。