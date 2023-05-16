中國大陸一些主要城市近日都發佈了高溫警報，首都北京市15日陷入令人難忍的攝氏36度高溫，預計今天也將是個高溫日，氣象台已發佈高溫藍色預警。據美國之音引述路透報導，在中國大陸應對創紀錄的高溫天氣之際，電力供應、農作物以及正在恢復中的脆弱的經濟都可能受到威脅。

據天氣預報，中國大陸東部的山東省和北京都發佈了高溫預警，山東濟南、天津和河南鄭州預計氣溫可衝高至攝氏37度。

報導稱，自今年3月以來，中國大陸的幾個地區已經遭受了幾波熱浪。以溫和天氣著稱的西南地區雲南省，最近遭遇高達攝氏40多度的酷暑。在數以百萬計的家庭啟用空調之際，電網遭遇極大的壓力。

報導稱，這一波熱浪發生在通常的夏季來臨之前，尤其令人擔憂農作物的生長。農作物受損可能導致糧食價格高漲，通膨加重，對遭受三年清零防疫政策重創的經濟反彈造成壓力。

報導稱，雲南今年到4月20日只有35毫米的降雨，而省會昆明的降雨量不足8毫米，這是有記錄以來的最低點。

而高溫可能再次對儲水造成壓力。去年，由於持續兩個月的創紀錄的高溫，中國主要的河流和水道幾乎乾枯，連長江也遭受了嚴重影響。大陸國家消防救援局周日召開會議，審議乾旱緊急情況。

此前，彭博社5月9日曾報導說，預計酷暑天氣今年夏季將再次襲擊中國大陸，威脅造成新一輪電力短缺。中國大陸許多地區去年的被迫停電打亂了從汽車到太陽能發電板的所有產品的全球供應鏈。

報導說，中國大陸有關當局警告，全國的電力供應情況今年夏天將非常緊張，中部、東部和西南部地區可能在用電高峰期間停電。

中國大陸氣象部門也預測，全國多數地區今年夏季的氣溫將偏高，一些地區會遭受熱浪衝擊，會引發更多的乾旱和觸發洪澇的暴雨。

報導說，作為關鍵鋁產業中心的雲南，由於嚴重的乾旱，供電配額從上個月就已經開始。

此外，惡劣的天氣也影響從橡膠到花生等農作物的生長，潛在性地需要更多的進口填補空缺，打亂全球貿易流動。

儘管中國大陸增加了創紀錄的風力發電和太陽能電力，但是當局還是在加緊生產煤炭，因為火力發電仍是最重要的電力來源。報導說，中國大陸批准了一個大規模擴建使用燃料發電的電廠的計畫，其中許多是在電力供應緊張時才會充分利用。

彭博社援引分析人士的話說，中國大陸目前煤炭的高庫存意味著，不太可能出現一個全國範圍的電力缺乏危機。

此外，路透社還報導說，世界氣象組織在最新的評估報告中預測，聖嬰氣候現象今年晚些時候有很強的重返可能性，可能會加重高溫天氣。該組織說，聖嬰氣候現象的發展，非常可能導致全球出現新的高溫，增加打破氣溫記錄的可能性。