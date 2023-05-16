馬克宏（Emmanuel Macron）先前力推退休制度改革，要把法國退休年齡從62歲提高到64歲，許多勞工強烈反對，連月上街抗議，馬克宏的民意支持率因此下滑，但新法仍於上月頒布。

路透社報導，今天這場「選擇法國」（Choose France）峰會對馬克宏來說是個良機，可讓他透過親商改革行動奪回主動權，並將大眾注意力轉移到他推廣低碳產業的努力上，例如電動車。

馬克宏辦公室指出，約200名企業領袖出席這場在巴黎近郊凡爾賽市（Versailles）舉辦的活動，截至目前，他們已承諾投資合計130億歐元（約新台幣4356億元），這是自馬克宏於2018年首度舉辦「選擇法國」峰會以來最大筆的投資。

馬斯克（Elon Musk）也與法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）共進午餐。馬斯克說，他相信特斯拉未來會在法國「大力投資」，但沒有說明時間表。

馬斯克告訴記者：「今天不宣布任何事，但我對馬克宏總統、法國政府和他們好客的態度印象很好。」

艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏與商界領袖們的會談包含歐洲對美國「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）的因應作為，還有法國在吸引投資、改善電動車與能源業前景上所達成的進展。

馬克宏在推特上寫道：「我們聯手大有可為。」

法國上週公布新的綠色科技投資稅務抵免方案，勒麥爾趁機向馬斯克大力推銷。被問到法國是否希望說服馬斯克在法國興建超級工廠時，勒麥爾說，在各陣營競爭激烈的情況下，他寧可將雙方談判內容保密，「這是一場手下不留情的商戰」。

法國曾試圖爭取馬斯克的歐洲超級工廠計畫，但他最終選擇了德國，目前這也是歐洲唯一的特斯拉超級工廠。

法國目前預計共有28項企業投資計畫，包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、瑞典宜家家居（IKEA）、投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）等，可望創造8000個工作機會。

其中單一最大投資計畫是台灣汽車電池製造商輝能科技在法國北部敦克爾克（Dunkirk）投資52億歐元。