重劃區一直是首購族及自住客首選，但隨著各種利多及發展飽和，房價也持續水漲船高。不過位於桃園八德區的八德擴大重劃區，緊鄰開發較早的成熟市區，以及陸續興建中的桃園捷運綠線、大鶯豐德交流道、央大醫療園區等重大建設，發展潛力高，房價卻十分親民，磁吸在地、新北及新竹等廣大自住客，成為購屋區域首選。

八德擴大重劃區簡稱八擴，佔地面積164公頃，範圍為東至豐吉路、南至豐德路、西至建德路、北至仁德路。多年來政府持續規劃興建重大建設，桃園捷運綠線G01、G02站，能快速串聯桃園機場、桃園與中壢火車站及青埔高鐵站；國道3號大鶯豐德交流道也正興建中，屆時可緩解八德車潮，可跨越新北及桃園，預計119年通車，使八擴成為區域內唯一鄰近捷運及交流道的重劃區。

(圖/業者提供)

重劃區內除了以上提及的重大建設之外，生活機能、學區及公園應有盡有。因鄰近市區，擁有興仁夜市、興豐商圈及三元宮商圈等成熟機能，未來也將進駐星巴克、路易莎及藏壽司等知名連鎖店；公園則有建德公園、中大公園、豐德公園及興豐公園等，還包含青少年活動中心及八德區棒壘球場，活動休憩不是問題。

學區有百年歷史的八德國小及八德國中，深受新婚家庭青睞。

(圖/業者提供)

現場專案表示，八德擴大重劃區因著交通、生活機能、學區、生活品質及發展潛力等環境稀有性的優勢，大力吸引自住客，其中又以3字頭的親民價格為主要原因。區域推案以「首綻」為例，主推32~38坪3房，除了磁吸桃園在地客及新竹區域客之外，追求大空間的新北市民亦是主要客群。

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目前「首綻」3房含車位總價帶約1400-1600萬，區域環境稀有性及房價親民等優勢，成為自住客的搶手目標，預計2024年Q1至Q2交屋。