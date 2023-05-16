新浪財經報導，盤面上，A股固態電池股異動拉升，金龍羽漲停，萬順新材大漲9％，海順新材、中自科技、三祥新材、上海洗霸跟漲。A股太陽能、儲能股繼續反彈，南網能源漲停，南網科技、中能電氣、通靈股份、鈞達股份、永福股份、晶澳科技、天合光能等紛紛拉升。
A股充電樁概念股繼續走強，北巴傳媒連續兩日漲停，萬勝智能、英可瑞、安科瑞、英飛特、友訊達漲超10％，迦南智慧、有方科技、萬馬股份漲超7％。
A股風電股震盪走強，華電重工漲超8％，通潤裝備漲超7％，泰勝風能、大金重工、海力風電、金雷股份、佳電股份等多股漲超4％。
另外，A股人工智慧概念股繼續調整，AIGC、傳媒等應用方向領跌，世紀天鴻跌超10％，中視傳媒、中信出版、浙文影業、因賽集團、宣亞國際、雲從科技等多股跌超6％。
港股方面，香港恒指16日開高1.06％至20,183.28點，恒生科技指數上漲1.66％。B站、京東漲超4％，百度漲超3％，騰訊漲超2％，美團漲近2％。
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