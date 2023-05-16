彰化縣政府表示，已要求台中火力發電廠、麥寮電廠降載，但預計要到18日空品才有機會好轉。(環保局提供／吳建輝彰化傳真)

這兩天因環境風場吹東風，西半部位於背風側導致擴散差，加上午後光化作用易生臭氧，今全台各測站中「AQI」指數前幾名都在彰化，其中二林測站還高達154，彰化縣政府表示，已要求台中火力發電廠、麥寮電廠降載，但預計要到18日空品才有機會好轉。

根據環保署預報，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；目前中部地區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級。

環保局加強重點路段洗街作業、大型營建工地及裸露地加強灑水等，減緩空氣汙染情況。(環保局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府環保局表示，目前已經通報縣內72家公私場所做好降載減排，更派員在轄內大型工廠、未定檢機車、高汙染車輛及露天燃燒執行加強稽查工作，包括重點路段洗街作業、大型營建工地及裸露地加強灑水等，減緩空氣汙染情況。

環保局派員在轄內大型工廠、未定檢機車、高汙染車輛及露天燃燒執行加強稽查工作。(環保局提供／吳建輝彰化傳真)

環保局說，目前也透過中台灣區域治理平台，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今天已分別預先降載2600MW（含歲檢修）及500MW，也呼籲民眾不要露天燃燒，避免造成空氣品質不良，經查獲有露天燃燒汙染空氣事實者，將依法予以告發處分。

環保局強調，呼籲各公私場所妥善操作汙染防制設備，建議民眾加強個人健康防護，減少戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩。民眾若發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等，請協助通報環保局公害陳情專線：0800-066666。