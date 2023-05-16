母親節過後，速食業者再祭出新一波好康，麥當勞不只經典品項回歸，更推新冰炫風；漢堡王則有購買指定華堡系列套餐，同享免費小華堡乙顆加限量樂事洋芋片乙包，摩斯寵愛學生推限定餐組優惠價；必勝客經典口味小比薩全品項皆可「外送買小送小」，免出門輕鬆坐享多種口味比薩。

麥當勞2022首次推出的「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將於5月17日起至6月13日限期回歸，使用艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排入堡，濃郁起司風味加上牽絲感十足頗受好評；另有與巧克力品牌KitKat聯名推出的「巧克力焦糖冰炫風」，將KitKat巧克力脆片拌入冰淇淋中，KitKat獨特香純的巧克力風味及威化餅乾的酥脆口感，滋味濃郁。5月17日起「巧克力焦糖冰炫風」限量供應至售完為止，購買「巧克力焦糖冰炫風」乙杯即送 KitKat迷你威化巧克力乙份。

麥當勞歡樂送年中回饋起跑，祭出獨家優惠，5月24日起至6月13日期間，使用麥當勞歡樂送網路訂餐，結帳時輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式（冰／熱）買1送1（五選一）。

必勝客My Hot Box任一口味紙包飯，6月底前加一元多一件副食。（必勝客提供）

必勝客即日起至6／30，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用，買必勝客My Hot Box個人餐主餐任選＋1元再享熱烤美味副食，個人比薩指定口味（夏威夷、和風章魚燒、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸）或12款紙包義大利麵、飯及焗烤總匯千層麵，加價1元即享美味副食三選一！副食選項為：BBQ烤雞（1腿1翅）、和風鱈魚塊（3塊）、薯金幣（小份）。

即日起至6／2同樣只限平日，全台必勝客門市，8種口味大比薩（熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷）外帶優惠價199元，額外加碼薄脆餅皮免費升級（原須加價20元），最高現省461元。即日起至6／30，經典口味小比薩全品項皆可「外送買小送小」。

一年一度的國中會考即將來臨，摩斯漢堡應援考生，5月21日前，祭出「黃金塔塔鱈魚堡及冰紅茶」組優惠價79元，活動期間內，MOS Order App「安心取溫馨送」則加碼推出「黃金塔塔鱈魚堡及冰紅茶」組買四送一優惠，原價475元，優惠價380元，數量有限售完為止。

包裹植物肉的「蔬菠摩力堡」17日前，MOS Order App「安心取溫馨送」會員搶先購，推蔬菠摩力堡和大杯冰紅茶組嚐鮮優惠，109元。（摩斯漢堡提供）

同時也推出清爽蔬食選擇「蔬菠摩力堡」售價105元，以日本獨創技術栽種之大豆製成100％植物肉漢堡排，保留更多大豆營養，不只鮮甜，口感更Q彈有勁，配上蕃茄、菠菜堆疊在漢堡上，再以雪莉酒與美乃滋為基底，加入芥末籽，採黃金比例調製的雪莉芥末醬妝點風味，微酸醬料讓人胃口大開，與鮮蔬相互平衡整體感官體驗，滿口舒爽好滋味。想要維持高纖健康主義的消費者，則可選擇用柔嫩奶油萵苣取代麵包外皮的「摘鮮綠蔬菠摩力堡」，售價110元，全方位盡情享受蔬食盛宴。

17日前於漢堡王指定貼文完成留言加碼再抽「樂事故宮翻玩組」。（漢堡王提供）

漢堡王16日於官網預購華堡系列套餐，並指定5月17日取餐，或是5月17日於門市臨櫃購買華堡系列套餐，即可獲得小華堡乙顆加限量樂事洋芋片乙包，口味有頂級日曬甘味湖鹽或勁辣唐辛子，不管是喜歡原汁美味派還是辛辣風味派通通都能滿足，17日前於指定貼文完成留言加碼再抽「樂事故宮翻玩組」。