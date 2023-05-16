公路總局高雄區監理所今天在鐵花村舉辦「車輛慢看停，路口禮讓我最行」活動，台東縣公共汽車客運商業同業公會及遊覽車客運商業同業公會以行動支持。（蔡旻妤攝）

公路總局高雄區監理所今天在鐵花村舉辦「車輛慢看停，路口禮讓我最行」活動，台東縣公共汽車客運商業同業公會及遊覽車客運商業同業公會以行動支持。（蔡旻妤攝）

為了提升行人路權及安全，公路總局高雄區監理所今天在鐵花村行人徒步區辦理「車輛慢看停，路口禮讓我最行」活動，台東縣公共汽車客運商業同業公會及遊覽車客運商業同業公會以行動支持，眾人在會場宣示落實路口停讓。東台灣客運業者施建州表示，由公司老手駕駛帶領新手注意路口停讓，盼減低事故發生率。

數名司機現場示範「指差確認」路口轉彎動作，行經路口、指向左方、左方無人，確認左右兩方皆無人後，才通過路口。

興東客運業者蔡奇峰說，會特別要求駕駛行經村莊部落、站位點等都要放慢速度，雖然道路上不只有大車，但由職業駕駛擔任領頭羊，希望其他小客車或其他車輛擁有良好觀念。

高雄區監理所長李瑞銘說，有鑑於近日交通事故發生多在路口，經統計達60％，因此路口停讓文化非常重要，希望由汽車運輸職業駕駛人先做起。

高雄區監理所及台東監理站將持續督導業者落實駕駛人勤前提醒、行車影像抽查及教育訓練等作為，監理機關也會不定期派員到業者場站查核與路口稽查，以保障用路人安全。