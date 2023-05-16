民進黨總統參選人賴清德推專案辦公室，加強中央地方合作，被在野黨批評口號治國，辦公室成效不彰，還質疑是否增加酬庸，對此，國民黨立委賴士葆批評，國家打詐隊成立1個月，詐騙人數比去年多2000人，越成立越糟糕；民進黨立法賴瑞隆指出，政府機關不宜設置過多的中央辦公室，但有必要重大的政策方向該設立必須設立，支持賴副總統，經過一段時間達到效果的就是要調整。

民進黨主席賴清德主張行政院設專案辦公室，建立區域聯合治理；賴士葆批評，國家打詐隊成立1個月，詐騙人數比去年多2000人，越成立越糟糕，成立國家隊，辦公室就凸顯國家現有機制沒辦法運作，成立這樣單位可以消耗預算，失敗是可以預料。

他指出，賴清德的作法，就讓他想到當初前總統陳水扁執政，經濟不好問他，回答就是成立委員會解決問題，以辦公室來號稱解決問題，是多花預算疊床架屋。

賴瑞隆指出，政府機關不宜設置過多的中央辦公室，但有必要重大的政策方向該設立必須設立，支持賴副總統，經過一段時間達到效果的就是要調整，讓整個政府體制符合現今的趨勢。

民進黨立委趙天麟表示，經過媒體提醒，專案辦公室很多，賴清德身為總統候選人，是行政經驗最完整，整合辦公室對他有信心，這樣宣示不是再設置辦公室，而是去把過去的辦公室做整理，符合他執政理想的專案辦公室，媒體提醒很重要，專案辦公室確實太多了，但交由賴清德整理也不錯。