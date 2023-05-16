俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國實施一連串經濟制裁，但華爾街日報以「西方核電復興離不開俄羅斯」為題撰文指出，在經濟制裁背景下，美國依舊從俄羅斯購買近10億美元濃縮鈾，因為在此領域美國「顯然未能找到替代方案」。

報導指出，西方的核電行業正在經歷一場復興，美國和歐洲有新的反應爐投入使用，但該計劃有一個巨大的漏洞，即西方沒有足夠的核燃料，且缺乏迅速提高產量的能力，目前關鍵原料的最大來源是俄羅斯及其國有壟斷企業俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）。

報導提到，核電為美國提供近20%的電力、為歐洲提供約25%的電力，但近幾十年來，因為成本、廢物處理和建造反應爐的專業技術出現退化，導致核電作為化石燃料的綠色替代在大多數西方國家難成氣候。

值得關注的是，儘管核電行業有所進展，但在核燃料方面對於俄羅斯濃縮鈾的依賴問題仍難以解決，報導稱俄羅斯是全球最大的濃縮鈾供應國，擁有全球近一半的產能。

報導認為，俄羅斯擁有高達46%的全球濃縮鈾產能，這意味著，如果俄羅斯停止向美國出口濃縮鈾，美國恐怕很難找到其他濃縮鈾來源，而這可能將對美國的能源安全造成巨大壓力。