新一輪周邊國家訪華潮16日正式開啟，據中國大陸外交部網站消息，哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫，將於5月16日至20日對中國大陸進行國事訪問。兩天後的18日，4國總統將共同參加在西安舉行的首屆中國—中亞峰會。

這是今年中國大陸首場重大主場外交活動，也是與中亞五國建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會。

今年1月，中亞五國元首之一的土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫就已先行訪華。兩國元首在舉行會談時，再次強調「中國＋中亞五國」合作機制是中國大陸與中亞國家開展合作的新機制。

根據長安街知事指出，此次首屆中國－中亞峰會，早在雙方建交三十年之際就已開始醞釀。去年1月25日，在中國大陸與中亞五國建交30周年視訊峰會上，通過並發表了《中國同中亞五國領導人關於建交30周年的聯合聲明》。

聲明中，各方共同宣佈，中國大陸與中亞五國關係進入新時代。六國決心在兼顧彼此利益的基礎上繼續合力構建內涵豐富、成果豐碩、友誼持久的戰略夥伴關係，打造中國－中亞命運共同體，繼續擴大各層級雙多邊對話交流，充分發揮政府間合作委員會、「中國＋中亞五國」外長會晤機制和其他合作機制作用。

從地圖上看，中亞西至裏海，東到中國大陸新疆，南抵阿富汗，北及俄羅斯，地域廣袤。五國面積約為400萬平方公里，其中油氣地質面積占全區總面積的1／4，這決定該地區是一個「能源的寶庫」。而油氣開發不足，加之作為內陸國家沒有合適的銷路，使得中亞地區在很長一段時間內經濟欠發達。但中國大陸是全球最大的能源進口國之一，中亞地區豐富的資源，於能源安全的意義十分重大。