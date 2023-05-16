人與人相處難免會產生摩擦，一氣之下還可能導致冷戰，雙方都不願主動和對方開口求和。《搜狐網》命理專欄分享，摩羯座、巨蟹座和處女座如果和人發生冷戰，因為自尊心太強或不滿意對方的態度，很難主動放軟態度和對方低頭、求和。

▎摩羯座

摩羯座是冷戰中的王者，一開始爭吵的時候，他可能沒想過要冷戰，只是希望彼此能冷靜下來，等情緒穩定後再談，沒想到卻成為冷戰的開端，且一旦形成這種氛圍，摩羯座就很難去打破，就算內心想要和好，卻不知道怎麼做，而且因為自尊心太強，根本拉不下面子主動服軟。

▎巨蟹座

巨蟹座平時雖然溫和，一旦產生誤會又沒有及時解釋清楚，他就會變得非常固執，而且巨蟹座比起事情的對錯，更在乎一個人的態度，他會根據對方的做法猜測對方內心，如果一直沒來找他，他就會覺得對方不在乎他，並報復性地認為自己也不該付出太多，所以不願意主動服軟。

▎處女座

處女座雖然不喜歡爭吵，然而只要產生衝突，他就會追根究柢，一定要把事情說得清清楚楚，直到對方信服他為止，一旦開始冷戰，自尊心強的處女座很難拉下面子主動服軟，就算內心深處已經感到後悔，他也不會將態度放軟，所以大多數時候都需要對方給他台階下。