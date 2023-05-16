國民黨將於明日公布2024總統徵召人選，預期將由新北市長侯友宜出線，所以也外傳今天是侯最後一次的市政行程；對此，侯表示，新北市的市政工作永不停歇，對於選戰相關議題，他表示尊重黨的節奏跟規定，最重要的是大家團結共好，一起面對挑戰。

根據目前國民黨內參民調，侯友宜大幅領先對手，此外，有八成藍營縣市長及多數立委力挺，因此明天藍營很可能如外界預期，在中常會上宣布徵召侯友宜參選2024總統，侯友宜本人則表示一切尊重黨中央。

對於昨天與黨主席朱立倫見面，是否談及明日徵召的相關問題？侯友宜回應，不論過程如何，都會尊重黨的節奏跟規定，按照所有步驟全力以赴，希望能為國家、人民多做事情。

針對對手陣營傳出將在明日中常會上有所動作，所以新北市議長蔣根煌會全程坐鎮，侯友宜則說，社會穩定、經濟蓬勃發展，都有賴大家團結一致，只有讓團結共好成為一股穩定台灣的力量，才會讓中華民國永續發展，自己也是抱持這樣的理念與大家共好。

侯友宜強調，大家有一樣的價值跟信念，所以在相同的理念下，會讓社會更穩定，讓大家能同心齊力、團結共好，一起面對挑戰。

至於外傳侯陣營已擬定三項競選策略，其中也包含防守新北、修補深藍，是否代表將要與前高雄市長韓國瑜見面？侯友宜說，面對所有挑戰，要不分你我、族群，更不要分任何政黨，大家攜手努力，讓國家團結在一起。