新竹市竹光國中「拾藝光廊－浮撫 FUFU Art Gallery層間美術館改造計畫」，近日榮獲2023德國iF設計大獎。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市竹光國中參與教育部的學美美學設計案「拾藝光廊－浮撫 FUFU Art Gallery層間美術館改造計畫」，近日榮獲2023德國iF設計大獎的「公共空間室內設計」項目獎項殊榮，代表竹光國中拾藝光廊的設計已達國際水準，更是設計團隊與竹光師生努力的見證。

教育處長童鳳嬌表示，德國IF設計獎為國際著名設計獎，獲得該獎項相信孩子們在國際級藝術環境中，可以得到更多的啟發和成長，創意和才華也能得到更好的發揮。

童鳳嬌說，美感教育是竹市教育的重點項目，竹光國中拾藝光廊是教育處輔導學校參與教育部「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，透過藝術環境的營造，培養學生的美感及藝術素養，學習如何欣賞藝術作品，理解藝術家的創作理念，並發掘自己的創作潛力，美感教育同時也有助於學生心靈成長，提升自我價值感和自信心。

竹光國中校長彭元豐表示，拾藝光廊是為提升學生藝術素養而打造的空間，分為亮室及暗室，亮室的燈光較明亮，為學生作品提供充足的照明，讓作品更容易被觀賞；暗室則運用了暗燈，讓部分作品可以在更暗的背景下展示，營造出不同的藝術氛圍。

透過空間中風的流動、明暗的光線變化，讓學生們在這個空間中感受到自然的美感，進而發揮出自己的創意，這正是美感教育的精髓所在。

竹光美術老師孫宗凰指出，這次獲國際大獎相信能成為學生創作的滋養與支持」，拾藝光廊是由學校的美術老師團隊與建築師事務所共同規畫，非常開心這次能獲得2023德國iF設計獎，獎項的評選標準「設計創新、功能性、質量、人性化、責任感和美學價值」，正是竹光藝文團隊所追求的目標，盼持續透過藝術、音樂、文學等多種形式，啟發學生對美的感知和鑑賞能力，培養他們的情感、思考和創造力。