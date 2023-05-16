輔英科大林政翰副教授與立志中學李秉宸教師率學生團隊，以「剖腹產衛教APP」奪得馬來西亞國際發明展金牌獎掃街。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

輔英科大健康事業管理系林政翰副教授育有4名子女，陪伴太太生產、做月子過程，親眼看見剖腹產婦繁瑣衛教過程，帶領學生創新，並跨校合作，成功研發出「剖腹產衛教APP」，奪得2023年馬來西亞國際發明展金牌獎，另外還摘下2023第七屆CUTe企管盃全國大專校院智慧科技應用與創新服務企劃競賽第1名，為國為校爭光。

「增產報國心願達標！」輔英科大健康事業管理系副教授林政翰身兼輔英副學務長，自豪來到輔英8年，4位小孩都是他在輔英任教期間出生，頭3胎是女的，第4胎生男的，目前8個多月。許多朋友和同事都誤以為他是為了求男才生4胎，但林政翰表示，其實是他和太太都很喜歡孩子，又逢少子化，夫妻才決定「增產報國」，去年底生下第4胎，自覺任務完成。

林政翰透露，台灣近年剖腹產比率高居世界排名第2位，他太太4胎都是自然產，陪伴過程中，目睹剖腹產婦術前、術後自我照護及注意事項一籮筐，對於新手媽媽或爸爸都是一大考驗，擁有醫療健康科技與行動智慧手機APP設計等專業的他才萌生研發「剖腹產衛教APP」的構想，並帶領二技健管系學生鍾名軒進行創新、跨校合作到參賽得獎。一舉奪得2023年馬來西亞國際發明展金牌獎。

與林政翰是在科展認識的立志中學李秉宸教師提到，去年他提出跨校合作構想，獲得高國中部陳昭仁主任大力支持，即與林政翰各自帶領學生團隊合力改良「剖腹產衛教APP」，終在海外奪金，為國為校爭光，女兒陳律彣同學也是本次獲獎團隊成員之一。

另外，林政翰率學生王郁綺、張芳妮、李采瑄，與李秉宸教師率領的學生林家慶、陳律彣、楊承鑫再次跨校組隊參加第七屆CUTe企管盃全國大專校院智慧科技應用與創新服務企畫競賽，以「藥品回收APP」獲得「第一名」的殊榮。

今年就讀立志高中一年級且擔任高雄市兒少代表的楊承鑫同學表示，很感謝林政翰教授及導師李秉宸耐心指導，讓他增廣見聞、開拓視野；另外，楊承鑫在比賽過程發現，我國15至19歲青少年生育率有0.3％，未來在兒少會議中，他會向社會局提出完善的建議來降低青少年懷孕事件。