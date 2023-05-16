台中捷運工安事件釀1死10傷，台中市長盧秀燕上午在市政會議表示，這起事件雖是「飛來橫禍」，但台中市政府還是必須概括承受，也抱持此態度全力善後，目前已提出4大措施，除了要強化安全，也啟動捷運周邊全線安檢，更將重罰肇事業者。

盧秀燕表示，對於這起飛來的橫禍，市府仍必須概括承受，更要抱持這個態度全力負責、全權善後；目前市府提出4大措施，包括強化安全，啟動捷運周圍工地全線的安全大體檢，另也組成調查小組，重罰肇事業者及重求償。