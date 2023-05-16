國民黨台北市議員游淑慧16日宣布，願意接受徵召，出戰第二選區（士林、大同）立委，對戰民進黨台北市議會王世堅。游淑慧讚，王世堅智勇雙全、願賭服輸，望以陽光笑容融化王，且每次見面都可以收王的禮物。王世堅則回應，已經被游融化，游才貌雙全略勝一籌，未來每次見面，都會送上禮物。

游淑慧大讚，王世堅「智勇雙全」，王質詢時腦袋靈活，又願賭服輸，「他是智勇雙全的真男人，也希望每次看到我都可以送我禮物。」自己會用「陽光笑容」融化王，讓王戾氣不要這麼重。

王世堅回覆，「她已經融化我啦，我已經改變很多，我過去在議會都是以兇悍出名。」年輕議員包含游淑慧問政邏輯性強、思緒縝密，態度溫和、理性，表現好，看到年輕議員競競業業也有學習到。

他盛讚，他被稱智勇雙全是「實至名歸」，但游淑慧才是「才貌雙全」，才貌雙全較智勇雙全略勝一籌，且游若渴望得到禮物，那每次見面都會送禮物。

媒體追問，既然被游淑慧稱作願賭服輸，是否願意和游淑慧賭。王世堅回應，不會找游淑慧賭，各種危險性賭注不方便找游，他也不是那麼喜歡政治賭注，因此不會主動，但如果游找他則不排斥，游敢，他怎麼會不敢。

至於游淑慧希望自己成為士林、大同選民的新選擇。王世堅則酸，照游的說法，議員選區每過幾年就要大調整，議員就和遊牧民族一樣，也是好的構想。

另，民進黨士林、大同現任立委何志偉於黨內初選落敗，王世堅表示，何志偉情緒可能需要一點時間平息，目前不便聯絡，但離大選還有好幾個月，禮貌上會聯絡何，並經何同意後前往探視，何的支持固然重要但不是一定要爭取，只是競爭過程結束後還是要向何致意，何的支持要在心悅誠服的狀況下才可以。