台61線快速道路38公里處，16日上午發生嚴重車禍事故，貨櫃車疑未注意路況，撞上前方吊車。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

台61線西濱快速道路北上約38公里處，16日上午發生車禍事故，吊車差點摔落快速道路橋下。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

台61線西濱快速道路北上約38公里處，今日上午發生車禍事故，1輛載著高壓氣體的貨櫃車，疑未注意路況，撞上前方吊車，導致吊車當場翻覆，差點摔落快速道路下，北上車道一度封閉，現場排除中。2名駕駛輕微擦挫傷，酒測值皆為0，詳細事故原因仍待進一步釐清。

大園警方指出，64歲王姓男子於16日上午9時38分駕駛貨櫃曳引車，行經台61線快速道路北上38公里處時，疑似恍神未注意路況，不慎撞上前方54歲陳姓男子駕駛的大型動力機械，導致曳引車車頭毀損、大型動力機械翻覆，雙方駕駛均輕微擦挫傷未送醫，曳引車裝載的高壓氣體無外洩情形。

現場畫面可見，吊車的長型機具撞破快速道路邊水泥圍欄，造成橋下道路也暫時封閉。警方獲報到場實施交通管制，並通知拖吊業者、中壢工務段及消防隊前來進行後續處置。

警方實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。另大型動力機械違規行駛於快速道路，警方將依道路交通管理處罰條例第33條第4項舉發。