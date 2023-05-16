華東師範大學教授、亞太研究中心執行主任陳弘16日在大陸《環球時報》撰文指出，白宮新聞發言人宣布，美國總統拜登計畫在參加G7廣島峰會和5月24日在雪梨舉行的四方安全對話機制峰會後，前往巴布亞紐幾內亞訪問。這將是美國在任總統首次訪問這個南太平洋島國。美國一些政客和媒體高調宣稱：「美國又回到南太平洋了」。事實上，這種美國OK绷式外交，很難打動南太地區。

陳弘認為，的確，美國近年來開始將「戰略觸手」越來越頻繁地伸進南太地區。去年9月，美國在華盛頓舉行了首次美國-太平洋島國領導人論壇；今年2月，美國在索羅門群島關閉了30年的大使館重新開啟；3月，拜登政府聲稱將在20年內向太平洋島國提供71億美元援助；5月，美國駐東加大使館開館。此外，華盛頓還宣布將在吉里巴斯和萬那杜開設大使館。美國如此大張旗鼓地排兵布陣，背後動因其實只有一個，那就是中國。

陳弘表示，冷戰結束後，美國似乎認為在亞太地區取得了穩固的單極獨霸地位，南太島國沒有戰略價值。於是開始削減援助太平洋島國，其中包括對核子試驗受害地區的賠償。

陳弘稱，南太島國擁有豐富的經濟資源，而歷史上西方殖民主義國家對當地採取掠奪性的過度開發，造成其經濟格局嚴重不合理，基礎設施條件十分低下，人民生活水準長期得不到改善和提高。近十多年來，中國同太平洋島國開展經濟貿易合作。一方面，為當地改善營商條件，中國通過援助項目、「一帶一路」共建、直接投資等方式，開展基礎設施建設，修公路，建港口、機場，極大地改變了當地的經濟狀況和社會面貌。另一方面，中國同時還對當地教育、醫療、體育等設施進行建設和援助，從而逐步提升當地民眾的知識水準和業務能力。

陳弘分析，可以看出，中國和南太島國的合作基於平等尊重及當地實際民生需求，既有利於中國與太平洋島國互利互惠的經濟與商業活動，也改善了當地基礎設施建設、經濟發展和民生條件，造福當地民眾。這一雙贏合作模式得到了南太各國政府和人民的普遍歡迎。

陳弘指出，在這種背景下，從川普政府到拜登政府，華盛頓大力推進和落實旨在遏制、阻撓和打壓中國和平發展的「印太戰略」，利誘、拉攏、慫恿和脅迫其盟國、夥伴，構築起一個個「小圈子」，為其反華戰略火中取栗。在「印太戰略」中，南太平洋地區被賦予特殊戰略作用。中國在該地區如此迅速得到普遍歡迎，美國顯然產生了戰術焦慮和危機意識。華盛頓將中國視為「戰略競爭對手」，開始重新制定其太平洋戰略，企圖在南太地區擠壓中國的存在空間。

陳弘認為，短短幾年裡，美國政府高官對島國頻頻訪問，對當地施加政治影響，扶植反對派和媒體、政治操弄政黨和派系，尤其是鼓噪支持反中勢力。與此同時，美國聯合澳洲、日本、紐西蘭和英國建立所謂「藍色太平洋夥伴關係」的小集團，通過其鐵桿盟友和夥伴在太平洋地區的聯動，企圖把該地區全盤納入到美國「印太戰略」的軌道，為其地區和全球霸權戰略服務。

換言之，在美國的「工作日程表」上，南太島國早已被高度工具化。當該地區或者其中某些國家有利用價值時，美國會不遺餘力地予以高度重視，反之則會棄如敝屣。

陳弘強調，南太島國政府和人民早已洞悉這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的OK绷式外交的實質。最近當美國在東加開設大使館時，就有東加網民在社交媒體上一針見血地指出：「如果不是因為最近中國在努瓜婁發（東加首都）新建了大使館館舍，恐怕美國永遠都不會想到東加的存在。」

據悉，拜登在巴紐首都莫士比港將只停留三個小時。如果華盛頓認為，僅靠拜登一次倉促到訪和口惠而實不至的承諾，就能讓太平洋國家人民就此感恩戴德，俯首貼耳地唯美國的意志是從，服務美國的霸權戰略，這種一廂情願、自以為是的做法顯然低估了島國政府和人民的政治智慧與判斷能力。