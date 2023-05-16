台中市2月間發生公立高中生疑遭霸凌輕生身亡事件，該校16日再爆出性騷擾事件，去年畢業的女高生16日現身怒控主任教官頻以「教官『下麵』給妳吃」等露骨曖昧言語性騷擾，批校方包庇不通報，教育局不處理。台中市教育局表示，3月掌握疑受性騷擾的人、事等明確資訊後，即主動發文要求學校調查，目前案件正積極調查中。

中市某高中傳出學務人員疑性騷擾學生，教育局表示，經查去年收到2件內容相同的投訴案，當時投訴內容雖未提到受騷擾的人、事等資訊，教育局仍積極督促學校處理，並於去年8月函復投訴人處理結果，之後未再收到任何投訴；今年3月教育局掌握疑似受性騷擾的人、事等明確資訊後，即主動發文要求學校調查，目前案件正積極調查中。

教育局說明，去年7月25日局長信箱接獲陳情案1件、7月26接獲教育部教國署來函陳情案1件，均為同一案情，並無陳情8次情形；教育局當時接獲的陳情內容僅提到學校學務人員常騷擾女學生，未提到受騷擾的人、事等資訊，仍於7月29日以公文函請學校積極調查，學校8月8日回報教育局查處情形，指出由於陳情人內容所述涉霸凌、騷擾等字眼，且提及陳情人導師及科任老師等重要關係人，因事關重大，建議陳情人或由法定監護人向學校學務處提供有關事證。

教育局於8月9日回覆陳情人學校查處結果，同時提醒陳情人向學校申請調查並提供有關事證，以讓學校依規審理，但陳情人並未向學校申請調查；截至今年3月媒體報導陳情人出面自述是她受學務人員性騷擾。

教育局指出，依此報導有疑似受性騷擾的人、事資訊，於3月25日發函督促學校積極調查，學校於3月31日召開性平會，決議受理並組成調查小組，4月12日訪談被害人、4月20日及27日訪談相關人、5月4日為釐清案情，再次訪談被害人，但被害人不克出席，預計5月底訪談。

教育局重申，任何學校性平案件都應依規定按程序調查，如有違法一定嚴懲嚴辨，教育局會持續緊盯學校調查進度，要求儘快產出調查報告，釐清真相。