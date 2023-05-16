P. LEAGUE+新北國王球員戴維斯因日前與前妻在警局前起衝突，又因其前妻有家暴保護令而以現行犯罪名遭逮，PLG聯盟表示已介入調查，並邀請外部專家委員進行判斷。

聯盟公告全文如下：

P. LEAGUE+ 今日（05/16）表示，有關新北國王球員戴維斯日前發生新聞事件，可能影響職業球員公眾形象，聯盟已依規章於第一時間介入調查，並同時比照紀律委員會組成要求，邀請外部專家委員參與。

據目前了解，相關事實均仍有待司法機關調查釐清與認定。新北國王也同意將儘速釐清相關事實，對球迷、社會及聯盟提出說明，並承諾在合乎司法機關程序及法律規定之情況下，提供證據與說明資料，供聯盟及外部專家委員進行判斷。

聯盟於相關事實證據蒐集完畢後，必然會依照事實及證據，本於聯盟賽務規章及程序，進行適切之處置，秉持勿枉勿縱精神，在一切調查完成前，比賽皆如期進行、正常出賽。